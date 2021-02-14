台南南鯤鯓代天府大年初一（2月12日）抽出第50籤「辛酉國運籤」，籤詩為「君爾何須問聖跡，自己心中皆有益。於今且看月中旬，凶事脫出化成吉。」各界多有解讀，不過藏頭詩「君自於凶」或「凶於自君」4字，意外引發網友熱議，但也有人發現藏尾詩「跡益旬吉」，認為有否極泰來之意。

南鯤鯓代天府2015年抽出「武則天坐天」籤詩，之後台灣出現首位女總統，因而每年抽出的國運籤都備受關注。2019年更是300多年來，首次連續60支籤都未擲出3聖筊。

今年抽出「辛酉籤」，籤詩為「君爾何須問聖跡，自己心中皆有益。於今且看月中旬，凶事脫出化成吉。」廟方並未公開解籤，僅表示屬「中上籤」。

不過，藏頭4字「君自於凶」、「凶於自君」引發網友熱議，有人認為台灣的壞事恐來自於君王，或「君王來自兇悍的人？」直呼「嚇死」「真靈驗」「天機啊」，也有人笑說，「王爺也怕民進黨查水表 改用藏頭詩」。另有網友根據藏尾文「跡益旬吉」，認為有否極泰來的意思。

國運籤藏頭4字「君自於凶」、「凶於自君」，引發熱議。（資料照）

命理師高煜霖在臉書指出，第三句「于今且看月中旬」，解讀在「今年中旬」如有做一件關鍵事情，才能擺脫陰霾，開始轉危為安之意。換言之，上半年可能一樣不好，年中旬作對選擇，下半年才會轉好；反之，做錯或沒有改變，可能持續不好的概念。

前兩句「君爾何須問聖跡，自己心中皆有益」，高煜霖表示，現在影響國家發展最根本問題就是疫情，而發生至今成效如何已眾所皆知，顯示出，年度大運勢會如何發展？要如何因應？大家已胸有成竹了，幹嘛還來問神。

高煜霖說，這樣看來，今年中旬極可能可以全民接種疫苗，讓疫情影響降低，往好的方向發展之意。重點就是「選擇」疫苗廠商的決定，攸關後續結果好壞，所以這個選擇恐是關鍵性的事件含意。

(中時新聞網)