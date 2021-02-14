13日年初二本是家人團聚的日子，埔里鎮街頭卻不平靜，北平街口發生槍擊案，1名劉姓男子左胸中彈不治死亡，而埔里警分局和偵查隊當晚迅速將2位王姓嫌犯逮捕到案。南投縣長林明溱14日下午前往埔里警分局，獎勵員警們過年辦案的辛勞。

還原槍案現場，60歲劉姓被害人遭子彈擊重左胸，當場還有呼吸，但送醫急救後OHCA，在13日傍晚宣告不治死亡。檢方14日上午相驗劉男遺體後，決定擇日進行解剖，遺體先送往南投殯儀館存放。

案發後警方迅速鎖定王姓兄弟檔涉嫌重大，2人當時共乘白色轎車逃逸，經全面動員追緝，4小時內將兩兄弟檔查緝到案。據了解，此案為金錢糾紛引起，2位王姓嫌犯依強盜、殺人及違反槍砲條例等罪，訊後移送南投地檢署偵辦。

林明溱為勉勵偵破槍擊案件有功人員，14日前往埔里警察分局頒發獎勵金，肯定偵辦同仁的辛勞，發揮警方團隊合作精神，在最短時間內迅速偵破該案，穩定民心，展現打擊犯罪的能力與決心。

林明溱表示，警察維護社會治安、保障民眾安全是責無旁貸的工作，警察全年不眠不休守護治安，工作十分辛勞，絕不容許有不法分子挑戰。14日也是他的生日，警方這樣的好表現，是送給他最好的禮物，他深感欽佩。

埔里警分局長方秋梅表示，警方春節期間維護治安不打烊，槍擊案分局以最快速度查緝到涉嫌人，全力讓民眾安心。也提醒民眾過年期間應注意自身生命財產安全，同仁將持續打擊犯罪，保障民眾生命和財產安全。

(中時 )