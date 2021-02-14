小天后楊丞琳與大陸歌手李榮浩在2019年9月17號結婚，婚後兩人仍忙於工作，靠當「空中飛人」聯繫感情，無奈去年新冠肺炎爆發，新婚不久的小倆口一分開就是304天沒能見面，直到2021年1月楊丞琳才飛赴大陸，結束隔離後放閃終於見到老公，但代價是今年初二無法回娘家，讓她在昨天感應發文，直呼想媽媽了。

楊丞琳與李榮浩因新冠肺炎影響，無法搭機前往對方身邊，這一分開就是快一年，過程中楊丞琳甚至開了出道20週年演唱會，但老公李榮浩卻沒辦法陪在身邊，楊丞琳也自嘲因疫情分開太久都沒了家庭的感覺，根本「偽單身」，只能靠視訊關心彼此。

所幸楊丞琳在年前先飛赴大陸找尪，結束隔離po了兩人相擁照放閃，李榮浩也為愛妻重新開始社群經營，打破沉默更新微博，爽曝早餐吃了4個韭菜盒子，引發遐想讓外界笑翻。

今年楊丞琳在大陸陪夫家過年，但疫情仍未解除，因此她初二無法照傳統回娘家，不禁在IG貼文：「想我母親了！」，但附上的照片卻是相當甜蜜，是她與老公相依偎的背影照，楊丞琳表示雖然回不了娘家，「但是只要自己幸福，讓長輩無後顧之憂，也是很好的孝順方式」。

楊丞琳也慶幸雖然自己沒陪在媽媽身邊，但媽媽似乎過得很不錯，「好在她懂得安排自己，而且今天有我姐一家人陪她，我就放心了」，也表示嫁出去的女兒，才不是潑出去的水，「嫁出去的女兒，心掛念著媽媽呀」，讓許多人妻網友看了覺得很有感觸。

(中時新聞網)