台南市唐姓男直播主上個月被多名男子強行押走，軟禁2天，手腳被上銬脫光衣服唱歌凌虐，直到親友付款60萬元才被釋放。全案關鍵曝光，疑似是綽號阿龍的男子，不甘唐男睡了他的女友，還誆騙女方300萬元，找來角頭幫忙喬事，不料卻擦槍走火，演變成擄人凌虐案件。

台南市唐姓男直播主在網路上經營精品服飾在南部地區頗有知名度，上個月21日晚間到安平區1家便利商店購物時，遭數名男子強行押走，軟禁2天中，手腳被上銬脫光衣服唱歌凌虐，直到親友支付60萬元才被放走，唐男事後疑身心受創不願出面，讓親友很擔心。

據《自由新聞網》報導，原因疑似因唐男曾睡了友人阿龍的女友小怡，且誆騙小怡300萬，阿龍不甘，找來安南區一名角頭幫忙喬事，卻擦槍走火。據指出，唐男在臉書經營網路直播販售精品服飾，日前於網路上與友人阿龍的女友小怡認識，2人關係也越走越近，甚至還發生性關係，女方還拿了300萬元給唐男。

事後，阿龍不滿自己女友被唐男睡了，還騙走300萬，找上一名道上角頭出面喬事。角頭開條件要唐男道歉，同時歸還300萬，不料，卻遭到唐男嗆聲，女方是自願交往，而且「自己很有錢，開直播一分鐘就幾10萬上下」，要角頭先拿出300萬元來再說。

角頭不滿唐男氣焰囂張，上個月21日趁其在安平區一處超商購物時，找了小弟壓走唐男，開車載到安南區一處招待所凌虐，並且撂話拿錢贖人。最後是由唐男親友拿出60萬元，阿龍拿走50萬元，角頭則拿走10萬元。全案在阿凱報案後曝光，警方獲報後成立專案小組全力進行偵辦，已查獲角頭等6名嫌犯，起出4把槍枝，全案依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌偵辦中。

(中時新聞網)