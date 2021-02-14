淡海輕軌在春節期間運量增加，新北市長侯友宜今（14）日特地到淡水漁人碼頭站視察防疫工作，侯友宜表示，藍海線於去年底通車，連帶淡海輕軌日運量增加37％，加上過年期間的出遊人潮，大年初三天氣非常好，預估單日運量能夠達到2萬人次，務必把防疫做到位，讓民眾安心搭乘。

侯友宜仔細檢視工作人員對站內及車廂內各項設備的消毒流程，並致贈春節福袋慰勞淡海輕軌年節的執勤同仁，感謝有他們的付出，讓民眾可以安心搭乘過好年。

侯友宜表示，淡海輕軌是民眾到淡水遊玩最方便的大眾運輸工具，春節期間日均搭乘人次較平日增加約5000人，初三預估會有2萬人次搭乘，淡海輕軌不僅增加班次因應人潮，也加強防疫措施。原先每4小時消毒一次電扶梯、刷卡機等旅客常觸摸的設備，縮短為每2小時，另每4小時進行車廂全面消毒。

新北捷運公司指出，輕軌車站本身開放式的通風設計，在搭乘輕軌時也較能安心，列車空調也更改為全外氣引進新鮮空氣，並在紅樹林站、淡水行政中心站及漁人碼頭站等進出站人數較多的三個車站，設置紅外線熱顯像儀，有效控管乘車安全。

捷運公司表示，淡海輕軌淡金鄧公站周邊有長達3公里的滬尾櫻花大道，近日正逢花期；濱海沙崙站旁有輕軌列車交會的經典畫面；還有台北海洋大學站旁的田溪自行車道及異國風十足的漁人碼頭港區等，觀光資源相當豐富。提醒民眾進入輕軌車站區域起即須配戴口罩，搭乘輕軌也須全程配戴，違反規定將依法開罰。

(中時 )