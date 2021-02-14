美國新任總統拜登曾在選前，便承諾上任後推動基礎設施投資計畫，對此，美媒指出，拜登日前在一項會議上，極力推銷自己關於基礎設施建設的投資計畫，並警告國會議員，大陸在基礎設施方面正積極超越美國，若美國再不行動起來，則大陸就會「吃掉美國的午餐」(eat our lunch)，即美國將被大陸擊敗。

美國《CNBC》報導，日前在一場有關基礎設施投資問題的會議上，美國總統拜登極力推銷自己關於基礎設施建設的投資計畫，希望能與國會達成「某種共識」。

報導指出，拜登還以大陸在基建領域的巨大成就來證明，「他們投入大量資金，投入數十億美元，處理與交通、環境和其他所有方面有關的一系列問題」。他直言，若美國不行動起來，則大陸就會「吃掉美國的午餐」(eat our lunch)，而「吃掉某人的午餐」通常指搶走某人的生意，或擊敗競爭對手。

大陸《金十數據》報導，事實上，拜登對基建的想法，早在2020年8月，即當選總統候選人時便已顯露，當時他曾承諾，基建將是其當選後優先推動的幾大重要事項之一；選舉結果塵埃落定時，他再次表示，將在2月要求國會對包括基礎設施在內的幾大領域進行歷史性投資。

報導分析，拜登正試圖通過加強美國國內基礎設施建設、擴大基建支出以提振美國經濟。因為根據美國1月28日公布的數據，2020年美國全年實際國內生產總值（GDP）已創1946年、即74年來新低，美國經濟衰退已成事實。

同時，美國就業市場也難言樂觀。根據美國勞工部公布的數據顯示，1月，美國失業率仍高達6.3%；新冠疫情在美爆發前，該國失業率僅為3.5%。美國聯準會(Fed)的最新經濟前景預測還顯示，預計到2023年，美國就業市場才可恢復到2020年初的水平。

報導還提到，根據數據顯示，截至2020年7月底，大陸鐵路營業里程達到14.14萬公里，位居世界第二；高鐵3.6萬公里，穩居世界第一。用拜登的話來說，在數十億美元的投資下，大陸在鐵路、電動車技術等方面進步迅速。

但與大陸新基建的蓬勃發展相反，礙於缺人、缺錢等種種因素，美國的新基建發展並未如預想般順利；同樣以5G為例，由於頻譜不適合、本土缺乏設備供應商等原因，美國在5G建設上也相對落後。2020年8月發布的一份調研報告還顯示，美國的5G數據速率僅為50.9Mb/s，在被調查的國家及地區中排名倒數第一。

報導並強調，大陸在基建上的「崛起」已成事實，大陸是否真的「吃掉了美國的午餐」？也許是的。因此，拜登欲加強美國基建建設上，除了改善美國的基礎設施、刺激經濟復甦，大興基建還可創造就業機會，緩解就業市場的困境。

(中時新聞網)