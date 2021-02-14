農曆年節期間，政治人物都會發送春聯，與民眾一起喜迎新年到來。選區在台北市內湖、南港區的民進黨立委高嘉瑜，除夕回基隆也發春聯和鄉親搏感情。此外，甚至在澎湖、彰化、台中都可看見她的春聯，讓高嘉瑜笑說「不選總統不行了」。

高嘉瑜大年初二（2月13日）在臉書表示，「大家有貼上新春聯了嗎？歡迎留言秀出你看到的嘉瑜春聯」，聽說澎湖、彰化、台中都有看到，讓她笑說，「這樣不選總統不行了」，並提供2021春聯及壹圓紅包小卡的下載連結。

新竹、高雄、台南、花蓮等地的民眾，也紛紛PO出自家的嘉瑜春聯，還有人怕簽名版的被偷走，只貼沒簽名的春聯。另有人哭喊沒拿到春聯、沒得貼，只能上網買。

高嘉瑜大年初一於碧山巖發紅包。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

此外，高嘉瑜已連續12年在大年初一於碧山巖發紅包，一早就聚集不少民眾，甚至有人凌晨3點就到現場等待。雖然今年初一是12年來雨最大的一次，但高嘉瑜說，「風雨故人來的感動，在初一特別珍貴與溫暖」。

不過高嘉瑜親筆簽名的春聯，卻被放上拍賣平台，每張售價更高達440元，讓她1月29日在臉書痛批這令人髮指的行為，呼籲大家不要花錢買，並開玩笑說「不要因為我的春聯會唱歌就水漲船高，保證瑜音繞樑，每天聽到煎熬」。

(中時新聞網)