中華職棒32年開幕戰將於3月13日在台南市立棒球場開打，由地主統一獅迎戰中信兄弟，中職官辦熱身賽則於2月26日展開；獅隊將於大年初五（16日）進入春訓第二階段，準備以賽代訓驗收選手的調整狀況。

中職官辦熱身賽開打前，獅隊將自20日起至24日舉辦4場自辦熱身賽，對戰味全龍、富邦悍將及樂天桃猿，為開幕戰暖身。為了配合防疫措施，自辦熱身賽將不開放球迷進場；其中獅隊台南主場賽事，將由ELEVEN SPORTS投入賽事轉播服務球迷。

★2021統一獅自辦熱身賽資訊

20日（周六）13:00--龍vs獅，台南棒球球場（

轉播平台：ELEVEN SPORTS官方臉書及APP直播）

21日（周日）14:00--獅vs悍將，嘉義市棒球場

23日（周二）13:00--龍vs獅，台南棒球場（轉播平台：ELEVEN SPORTS一台/ELEVEN SPORTS PLUS）

24日（周三）13:00--猿vs獅，台南棒球場（轉播平台：ELEVEN SPORTS 二台直播）

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