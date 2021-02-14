演藝圈有許多情侶檔或夫妻檔，每到一些節日不免俗會曬恩愛，女星舒淇和男星馮德倫結婚5年，兩人偶爾在社群上甜蜜互動，今（14）日是西洋情人節，舒淇在臉書放閃對象卻是別人，更曬出10幾年前青澀合照，神凍齡顏值讓網友全看傻。

舒淇稍早在臉書分享一組照片，甜喊「老婆情人節快樂」，畫面中居然不是先生馮德倫，而是另一位女神林熙蕾，她也開心地表示「我們都相識快24年了」；從舒淇的一系列照，從穿著看得出來至少有10幾年的歷史，但舒淇和林熙蕾的臉蛋，幾乎沒有留下歲月的痕跡。

舒淇在臉書曬出19年前和林熙蕾的甜蜜合照。(圖/ 摘自舒淇臉書)

2位女神是在2001年的電影《絕色神偷》中有合作，培養出令人稱羨的閨密情誼，接下來也在演藝圈內互相扶持，後來更是生活中彼此陪伴的好朋友，她們年齡僅相差一歲，感情好到像是一對親生姊妹。

舒淇和林熙蕾兩人是演藝圈有名的好閨密。(圖/ 摘自舒淇臉書)

粉絲們看到照片都超震驚，因為兩人外貌幾乎沒太大變化，「兩位都超美」、「喜歡這樣子的自然，妳們都沒有變耶」、「曾經都是年輕時夢裡的老婆」、「怎麼可以越活越年輕」、「好久沒看到林熙蕾了」、「凍齡在24年前」。

(中時新聞網)