51歲韓國牙醫兼美魔女李秀珍，憑著一張凍齡臉蛋與火辣身材，成為人氣網紅，IG吸引超過15萬粉絲追蹤。日前她就在影片中透露，已獲小27歲的男友求婚，但因為19歲女兒的反對緣故，所以遲遲沒有答應求婚。

曾有過一段婚姻的李秀珍，與女兒感情非常好，經常在社群網站分享母女合照。然而她近日就在影片中坦言，自己仍夢想要再婚與生孩子，但因為女兒曾說不想她再婚也不想要弟弟妹妹，因此李秀珍不僅沒辦法結婚，曾有幾段戀情也因女兒的關係分手收場。

不過李秀珍的女兒聞言，則稱自己真的很討厭有繼父或弟弟妹妹，還說家裡人多就容易吵架，不如一個人生活得好，若是感到寂寞的話，倒不如養寵物作伴。也正是因為李秀珍女兒的態度，導致才剛被小27歲男友求婚的李秀珍，遲遲不敢答應男友求婚。

幸好李秀珍的男友並沒有因此而退縮，反而表示會努力下去，直到獲得她女兒同意的那一天，令李秀珍相當感動。

早前李秀珍還在影片中透露，昔日身為首爾大學牙醫系校花的她，追求者無數，為何會在人氣最巔峰的時候，閃嫁認識僅1個月的男友，也就是19歲女兒的爸爸。她笑說，那時候真的太愛他，愛到無法自拔就結婚了，還透露前夫長得很帥，未料婚後對方態度就產生戲劇性的變化，導致婚姻破局。

(中時新聞網)