新北市17座寵物公園年假期間均開放，公園內設備齊全，飼主可帶家中的毛寶貝到公園走春。（新北市動保處提供／王揚傑新北傳真）

毛寶貝是家中的一份子，春節期間也不能被忽略，新北市動保處在年假期間開放轄內17座寵物公園，公園內有狗狗專屬的翹翹板、跳輪胎、波浪橋等遊樂運動設施，還有休憩區、繫狗專用柱及免費狗便袋等，歡迎飼主帶著家中的毛寶貝們來走春。

動保處表示，因應新北市都會區型態，提供毛寶貝無拘無束的奔馳活動場域，分別有板橋動物之家、中和動物之家、蘆洲蘆堤寵物公園、永和綠寶石寵物公園、板橋華江寵物公園等17座寵物公園，過年期間動物之家、寵物運動公園仍保持開放，希望毛寶貝們在過年享受大餐後，也能多運動、少負擔。

動保處提醒，防疫期間帶著毛寶貝出門散心，可選擇空曠的戶外、除可保持適當的社交距離外，更可以與毛寶貝一起自由自在的奔跑玩耍，絕對是過年期間最棒的選擇。同時呼籲飼主務必遵守「出門用牽繩、疫苗要施打、隨手作清理、寵物要登記及禮貌不吵鬧」為毛寶貝爭取更多友善空間與服務。

動保處表示，推廣友善寵物空間是動保政策的一環，為使新北市動物友善城市設施及服務內容更加完善，歡迎有意願加入提供動物友善空間及寵物周邊服務的餐飲店、遊樂地點、公共場所、交通等業者，接洽動保處取得寵物友善標章，一同合作營造友善寵物好去處。

(中時 )