30歲泰國男星查亞鵬・普帕特（New Chayapol Julien Pupart，簡稱「New」）是泰國、比利時混血兒，長相帥氣的他圈粉無數，在去年演出電視劇《偷龍轉鳳》後更是一舉爆紅，成為少女們心目中的男神，還有粉絲提議想包養他，甚至是傳不雅照片騷擾他，讓查亞鵬不堪其擾。

查亞鵬形象陽光帥氣，還擁有健壯身材，時常在社群網站曬出帥照讓粉絲一飽眼福，由於他在《偷龍轉鳳》中飾演想靠釣千金往上爬的小白臉，不少粉絲入戲太深，竟真的想包養他，查亞鵬就曾在節目上透露，透露IG想包養他的粉絲高達數十名，男女都有，特別男性還佔多數。

查亞鵬表示，甚至有人開口說要一個月給他50萬來包養他，還有人雙手奉上車房，只為了想和他有更近一步關係，查雅鵬坦言，最讓他困擾的還是會有粉絲拍私處的照片給他，超大尺度讓他十分傻眼，面對這些私訊邀請，他只好一律已讀不回。

事實上，查亞鵬1990年2月27日出生，畢業於朱拉隆功大學，2007年拍攝肯德基出道，從08年開始陸續參演《玻鑽之爭》、《世襲家族》 、《愛在路上》、《撒旦的玫瑰》等多部泰劇，逐漸打開知名度，還擔任MV男主角，去年靠著在去年演出電視劇《偷龍轉鳳》爆紅後，聲勢更是一路看。

(中時新聞網)