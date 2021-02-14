侯友宜視察淡水古蹟博物館，在「牛好日子」組合而成的巨型愛心春聯上畫上愛心。（淡水古蹟博物館提供）

今天（14日）是大年初三，新北市長侯友宜特別到淡水古蹟博物館視察防疫工作，侯友宜表示，農曆春節連假仍在防疫期間，市民走春時務必配合實聯制、量體溫、戴口罩及保持社交距離等措施，隨時保持手部清潔，保護自己也保護別人。

新北市文化局長龔雅雯表示，新北市各藝文場館在春節期間照常開放，第一線工作人員全面配戴口罩，入口處提供酒精消毒液，加強館舍設施消毒，維護遊客安全。

今天恰逢西洋情人節，侯友宜特地分送玫瑰花給前來走春的遊客，更在淡水紅毛城售票處旁，在「牛好日子」組合而成的巨型愛心春聯上畫上愛心，祝來淡古走春的朋友情人節快樂，同時希望疫情能早日結束。

淡古館長黃麗鈴表示，今年農曆春節正值防疫期間，不能出國旅遊，為讓大家一解無法出國的苦，淡水街長多田榮吉故居熱門活動「青春山海線－來去古蹟當Coser」即日起至3月1日加碼推出好康活動，只要加入淡古粉絲專頁www.facebook.com／tamsuihistoricalmuseum、追蹤www.instagram.com／tamsuihistoricalmuseum或訂閱YouTube頻道 https：／／reurl.cc／A8N07E，即可享浴衣體驗價買一送一的優惠（以價高者計費），成人1套300元，兒童1套200元，現場提供超過30種花色供選擇，還有最夯的動漫「鬼滅之刃」主角群的特色浴衣，詳細活動內容可上淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢。

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