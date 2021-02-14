據大陸「央視軍事」公眾號2月14日消息，春節期間，中部戰區空軍航空兵某團自主設置實戰背景，展開跨晝夜、多架次演練。6架運-20接連升空，緊急出動，執行空投任務，錘煉「鯤鵬」的緊急空運能力。

大陸解放軍在春節期間亦持續襲擾台灣鄰近空域，根據廣播及航跡記錄，中共軍機11日(除夕)中午12時34分進入我ADIZ（西南空域），高度為2000公尺；同一時間，防空識別區外還有中共空警500預警機一架進行警戒。不過，11日中共軍機襲擾消息，國防部未予以證實。

13日(大年初二)，2架運8侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。國防部公布2架次共機分別是運8反潛機、運8技術偵察機，這也是農曆春節假期以來，國防部首度公布有共機侵擾台灣西南空域。

資料顯示，代號鯤鵬的運-20運輸機（Y-20）最大載重能力達到66噸，可以載運主戰坦克等重裝備，最大飛行距離亦增至7800公里（人員運輸）。新運輸機不僅能承攬中國國內急難運輸，還可以進行亞洲地區的戰略、救援物資投送。另外，運-20的電子設備相較俄羅斯製的伊爾-76也有了較大改進，能夠大幅減少人員的疲勞。

運-20緊急升空執行空投任務。(圖/央視軍事公眾號)

(中時新聞網)