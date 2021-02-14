金城武樹輸了 伯朗大道初三限時景點暴紅 遊客搶拍網友笑翻（翻攝 爆廢公社二館）

大年初三台東地區天氣晴朗，花東縱谷池上地區因為油菜花大盛開，吸引許多遊客。不過知名景點，伯朗大道下午發生一起車禍意外，一輛轎車疑似失控衝落稻田「犁田」，引起民眾關切並且拍照上傳PO網。當場成為暴紅的「限時景點」。

有網友在下午3時許，上傳了一張車禍現場照片到臉書社團「爆廢公社公開版」，意外發生地點就在池上人氣最高的伯朗大道上，一輛紅色自小客車從馬路上衝到一旁的田裡面，四輪有三輪陷在剛插秧的水稻田中，左後輪則是卡在路面與稻田中間的小型灌溉溝渠。車內駕駛乘客已經開門脫困，但車輛周遭有多名遊客好奇上前觀看，並且拿出手機拍照。

伯朗大道初三發生轎車衝落田中意外，遊客搶拍還友人拿金城武來合成koso（翻攝 爆廢公社公開版）

另外，有網友也跟著PO出車輛卡在田裡，周邊都沒有人車的照片，直說原本要去拍金城武樹，結果這台直接吸引了我，替車主感到QQ」，還不忘標註「一日限定、車美風景好」。還有網友搞KOSO，把廣告海報中金城武的身影合成在相片中，讓一排網友笑翻。

大年初三發生的景點車禍插曲，雖然沒有傳出人員傷亡，卻立刻在網路上引來大批網友朝聖，「阿伯出事了」、「阿不是明天才初四嗎」、「怎麼從台東一下到了“田中”」、「終於把金城武樹比下去了」、「目的地即在您的右手邊」、好美，車子和大自然，融合成為一體! 」。

金城武樹輸了 伯朗大道初三限時景點暴紅 遊客搶拍網友笑翻（翻攝 爆廢公社公開版）

由於伯朗大道路段已經公告，「全年管制、禁行車輛」，遊客必須將車輛停放在大波池及慶錦路周邊，改用步行或騎乘自行車進入。肇事車主除了得要花一筆拖吊費用之外，還可能因為違反「道路交通管理處罰條例」收到罰單。

(中時新聞網)