14日南投遊樂園舉辦的發呆大賽，有民眾巧扮成孫悟空美猴王，精心打扮吸睛，展現十足創意，最終也順利獲得第三名。（黃立杰攝）

南投縣泰雅渡假村大年初三舉辦發呆大賽，冠軍將可拿到8888元獎金大紅包。（黃立杰攝）

主辦單位測量每一位參賽者的心跳，心跳低者勝出，經過一個小時的綜合評分競賽選出「發呆大王」。(黃立杰攝)

泰雅度假村年節特別舉辦的「發呆大賽」14日進入壓軸場，初三下午1點正式開始放空，只見超過百位參賽者坐在草地上，奇裝異服比賽誰最「呆」，主辦單位用專業儀器監測參賽者心跳，計算出1小時內哪位民眾放的最空，即可獲得8888元獎金。

從大年初一連三場舉辦的「泰雅發呆大賽」3天每場都吸引超過百人參加，熱烈程度遠超於主辦單位原本設定的70人，許多民眾鎖定8888元的冠軍獎金。14日106名參賽者，有的打扮成孫悟空，有的變成資深五月天歌迷，動也不動坐在草地上，比賽誰最會發呆；主辦方當然沒讓參賽者輕鬆，一會兒對著他們的臉噴泡泡，一會兒拿著煮熟的香腸，在他們的鼻子前聞香，使盡渾身解數，干擾發呆。

此外，比賽單位亦使用專業的心率計，測量每一位參賽者的心跳，心跳低者勝出，經過一個小時的綜合評分競賽，14日由還是學生的陳同學成為「發呆王」，是最「放空」的參賽者，開心拿到8888元獎金。會場中全套打扮成美猴王的民眾，初一和初三都有來參加比賽，當天也拿下第三名佳績。而最佳人氣獎，14日由扮成可愛女學生的民眾獲得，獨得5555元獎金，精心裝扮送給自己過年大紅包。

泰雅渡假村行銷企劃部經理李浩瑋說，疫情期間國人心情比較緊繃，看準春節連假和國旅機會，希望民眾都能來「鬆一下」，即日起至16日期間入園，門票為特惠價199元，並有住宿5折起。園方也預計228連假推出更多有趣活動，敬請民眾期待。

(中時 )