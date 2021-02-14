國民黨曝蔡英文語錄，6招面對過年親戚質問攻防。（圖／摘自中國國民黨 KMT臉書）

農曆過年回家團圓，親戚長輩們的各種大哉問，讓不少人相當頭痛，要怎麼回答才能避免尷尬又不失禮貌？國民黨整理出總統蔡英文過去的言論，包括謙虛迴避法、時空轉換法、溫情喊話法等6大招式，面對親戚質問攻防戰。

向總統學習「說話的藝術」，國民黨13日在臉書表示，過年免不了親戚拜訪，此時大家最害怕的，是不是親戚們的質問？蔡英文總統教得好！一起向總統學習過去使用過的6大招式：謙虛迴避法、時空轉換法、溫情喊話法、推卸責任法、迴避衝突法，還有激勵人心法，保證歷經千錘百鍊，幫助你避開攻擊，在過年親戚攻防戰中搶得先機。

根據國民黨PO出的圖卡，若被問到「什麼時候要生小孩啊？」可使用激勵人心之術，回答「這一次，我們已經接近山頂，我們還差一哩路」；「年終怎麼發這麼少？」可採用突破盲點之術，回說「你不要跟我說，你去跟我老闆說啊」。

國民黨分享蔡英文語錄，回覆過年親戚各種質問。（圖／摘自中國國民黨 KMT臉書）

國民黨分享蔡英文語錄，回覆過年親戚各種質問。（圖／摘自中國國民黨 KMT臉書）

另外還有「過年要帶爸媽去哪邊走走？」「長這麼大囉？還記得我嗎？」「在學校都考第幾名？」「薪水怎麼樣？一個月領多少？」

網友看完後表示，覺得國民黨越來越接地氣了，難得的好文宣，「不錯欸蠻幽默的」「1450要崩潰了」「國民黨小編戰鬥力有起來了耶！加油，超有創意的」，但也有人認為，「沒什麼梗，只是製造對立」。

(中時新聞網)