台積電一向有護國神山美譽，深受台灣投資人喜愛，現在連大陸千億級私募基金景林資產也狂買。陸媒指出，根據景林資產向美國證券交易委員會（SEC）公布的最新持股資料，台積電ADR為去年該基金第4季第五大美股持股標的，持股數量達261萬股，較去年第三季增加8倍以上，市值達2.85億美元。

大陸《新浪網》報導，景林資產最近向SEC公布2020年第4季美股持股資料，截至去年四季度末，景林資產持有美股標的39檔，總市值為43.5億美元，較上一季的總市值31.24億美元，季增39.4%。

報導指出，美國證券交易委員會公開資料顯示，中概股依舊是景林資產最重要的投資布局。景林資產的前十大重倉股多為中概股，比如拼多多、中通快遞、好未來、網易和唯品會等標的。

其中，景林資產的第一大重倉股為拼多多，在其所有美股倉位中佔比超過1/4，持股比重26.13%，持股數量640.36萬股，市值11.38億美元，較上季度持股数量增持了94%。從調倉動作看，去年四季度景林大幅減持了阿里巴巴，大手筆加倉拼多多和特斯拉。

特別值得一提的是，台積電ADR也名列景林資產持股名單之中，持股數量還位居第5名，去年第四季末持股數量達261萬股，較第三季末的27.35萬股，增加8倍以上，市值達2.85億美元。

此外，陷入紛爭的阿里巴巴則遭到減持，景林資產去年三季度末持有阿里巴巴122.3萬股，2020年末持股數量降至38萬股；股價狂飆的特斯拉也獲得景林資產買人入，去年3季度末，特斯拉還未出現在景林資產的持倉名單中，第4季末景林資產則持有特斯拉18.4萬股，市值近1.3億美元。

(中時新聞網)