「台灣第一名模」林志玲2019年6月閃嫁小7歲日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平），至今結婚逾2年，小倆口感情恩愛令人羨慕。今天是大年初三兼2月14號西洋情人節，林志玲也透過影片祝福大家情人節快樂，同時也吐露了她對婚後兩人世界的真心話。

林志玲與Akira結婚快2年，孕事始終是外界關心的話題。不過她今日上傳的一段情人節祝福影片，似乎也回應了這個問題，她說：「一個人會有一個人的快樂，兩人也會有兩個人的幸福，最重要的是，一定要好好的愛自己喔，happy valentine's day！」

林志玲祝福大家情人節快樂，認為不管有無人陪伴，最重要都要好好愛自己。(取自林志玲微博)

現年46歲的林志玲，自出嫁之後，她的肚皮動靜也成為外界關注焦點。目前大多與老公居住在日本的她，去年就透露收到很多助孕禮物，還叮嚀她要放在枕頭下，讓她忍不住開玩笑說，不能再收這些東西了，不然枕頭會越來越高。

結婚後的志玲姐姐，也被發現整個人越來越幸福，她更不只一次表示現在生活很美好，期望自己能當個無可取代的好老婆，會減少工作量，把時間留給家人與慈善事業。此外，她還想生一對龍鳳雙胞胎，希望老天爺能聽到她的心願。

(中時新聞網)