台中市長盧秀燕去年2月接獲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指令，立即總動員完成首批武漢台商檢疫任務。（資料照．盧金足攝）

與會立委張廖萬堅、莊競程表示，看完防疫人員努力防疫的感人過程都紅了眼眶。（盧金足攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中憶及去年二月初武漢台商進駐西屯檢疫所，他當晚本來想住在西屯檢疫所，但床位都滿了，所以連夜趕回台北，徹夜未眠坐鎮指揮中心。（盧金足攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日陪同副總統賴清德到台中市慰勉勞動部勞動力發展署中彰投分署西屯檢疫所值勤人員時，揭祕去年2月第一批從武漢回台的台商，安置檢疫所時，本來選在北部卻破局，最後一刻選在台中市，感謝台中市長盧秀燕協助配合，他憶及當晚本來想住在西屯檢疫所，但床位都滿了，所以連夜趕回台北，徹夜未眠坐鎮指揮中心。

大年初三也是情人節，賴清德今日到台中市慰勉勞動部勞動力發展署中彰投分署西屯檢疫所值勤人員，代表蔡英文總統致贈巧克力、總統紅包及福袋，感謝防疫人員犧牲假期堅守崗位，守護國人健康。

會中播放防疫人員努力過程的影片，陪同出席的立委張廖萬堅、莊競程表示，看完防疫人員努力防疫的感人過程都紅了眼眶。

賴清德表示，新冠肺炎情大家上緊發條，集中檢疫所是防疫體系中重要單位，但也不為人所注意到的單位，新冠肺炎肆虐全球，台灣的表現相對成功，當然原因很多，蔡總統超前部署，立委大力支持，陳時中領導的疫情指揮表現傑出。

對去年二月首批武漢247名台商2月3日晚間抵台，其中69名到中部，2月4日凌晨5時，4輛遊覽車抵達台中，從下交流道後，環保局出動2輛消毒車「全程作業」，一台前導噴灑，一台殿後消毒，整體車程快速無耽誤，迅速將台商帶進隔離所，由中央進行安置，台中市府接獲陳時中指令，立即總動員完成任務。

台中市長盧秀燕日前受訪時表示，去年2月3日接獲通知後，她隨即親自召開應變會議，防疫視同作戰，要求相關局處謹慎小心因應處理，中央選在台中設置隔離區，相信中央在選地點之前都有通盤、完整的考量。

設在台中市境內，屬中央場域的隔離區， 盧秀燕說，「衛福部長陳時中打電話給我，徵求我的同意跟協助」，防疫的工作中央要與地方一體，大家共體時艱互相合作，「市民朋友們在防疫上願意伸出援手，我是有信心的」。

盧秀燕強調，因為相信我們專業的能力，防 疫方面應該沒有問題，之前台中市剛辦完台灣燈會，一邊辦活動已一邊防疫，台中市有相當的實戰經驗。

她提及去年從2月3日半夜到4日清晨，市府所有首長挑燈夜戰，晚上都在市府開會聯繫，市府總總動員的成功模式，順利讓台商14天完成隔離時間，台灣的民眾相對就不會那麼害怕，也成為其他縣市擔任隔離協助任務的模式。

盧秀燕強調，防疫工作應該大家一起合作，不要本位主義，防疫政策地方與中央緊密合作，「大家防疫的腳步、方向要一致」，陳時中隨後在去年五月，很多縣市請他去行銷時，陳時中還來台中兩次，幫忙行銷一中商圈。

(中時 )