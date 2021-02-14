澳網女單16強的一場焦點賽事中，7屆澳網冠軍得主、美國天后小威廉絲面對7號種子薩巴蓮卡的強勢挑戰，最終以6比4、2比6、6比4艱辛勝出，生涯第54次打進大滿貫女單8強，與艾芙特並列女子網壇史上第一。

小威廉絲在2017年澳網拿下生涯第23座后冠，距離瑪格麗特考特的紀錄僅差1冠，然而經過結婚產女休戰復出後小威喪失巔峰時期的統治能力，此後連續4場大滿貫決賽一盤未勝而敗陣，始終無法拿下生涯第24冠，甚至2020年一次大滿貫決賽都未能闖進，陷入近年來狀態最差的低谷。

本屆澳網賽前小威才剛從腳筋受創中傷愈，身為賽會10號種子的她連勝西格蒙德、斯托亞諾維奇和波塔波娃，澳網女單16強對手是白俄羅斯名將薩巴蓮卡。

首盤比賽雙方互保發球局來到5比4，薩巴蓮卡面臨非保不可的發球局，小威連續高難度救球，加上薩巴蓮卡正拍掛網，小威完成破發6比4贏得首盤勝利。

第二盤比賽，率先發球的小威遭遇對手突襲而城池連續兩次失守，直至第4局才把握住機會成功反破，無奈第5局又沒能擋住薩巴蓮卡的強勢攻擊而棄守，第二盤2比6吞敗。

決勝盤，率先發球的小威重新找回狀態輕鬆保發，並且在第4局連續攻擊得手，3比1領先，第5局救了2個破發點，4比1拉開差距；然而薩巴蓮卡並沒有因而氣餒，反而激發出她的鬥志，成功反破將比數追成4平，關鍵第10局，薩巴蓮卡的非保不可發球局出現亂流，小威逼出賽末點，薩巴蓮卡回擊出界，小威經過三盤鏖戰後終於帶走勝利。

整場比賽耗時2小時9分鐘，小威發出9記愛司球，但也發生8次雙發失誤，薩巴蓮卡則是4記愛司球、4次雙發失誤；非受迫失誤小威比對手少10個，破發環節上，薩巴蓮卡11個破發點完成4次破發，小威則是9個破發點拿下4次。

(中時 )