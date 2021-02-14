許多小朋友看到可愛的波麗士大頭娃娃爭相擊掌，萌翻現場眾人。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第三分局東區分駐所日前至東區帝國製糖廠設立「重要節日機動派出所」，由所長張竣詒帶領東區志工隊、員警及可愛波麗士大頭娃娃，進行年節期間防竊、防搶、防制酒駕及婦幼安全等宣導，為吸引民眾目光，大頭娃娃領軍大跳抖肩舞，現場民眾熱情駐足同樂，許多小朋友看到可愛的波麗士大頭娃娃爭相擊掌，萌翻現場眾人。

台中市東區帝國糖廠舊址2019年底修復完成，正名為帝國製糖廠台中營業所，與占地3公頃星泉湖及湧泉公園相伴，優美的環境吸引許多民眾攜家帶眷前來探訪。 為讓民眾歡度春節假期，警方展開110年加強重要節日安全維護工作，針對治安平穩、交通順暢、民眾安心的工作主軸的強化警察維護治安之意志與決心。

帝國製糖廠緊鄰湧泉公園，是許多民眾休閒踏青的好去處，警方於現場細心提醒民眾，務必注意隨身財物，另肺炎疫情期間，請民眾至人潮眾多及室內場所務必戴妥口罩並勤洗手，攜手遠離疫情，歡度新年。

(中時 )