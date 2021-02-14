2024總統大選 媒體人分析趙少康會支持誰

立委蔣萬安被視為國民黨2022年台北市長熱門人選，他鬆口表示，「該是我要扛的責任，我不會迴避」。中廣董事長趙少康回應表示，支持能夠勝選的人參選，「蔣萬安是能勝選的人」。資深媒體人韋安認為，趙少康支持蔣萬安參選2022年台北市長，那2024總統大選，他應也會支持能勝選的人。

韋安14日在臉書貼文表示，蔣萬安鬆口表態參選2022年台北市長，趙少康表示支持能夠勝選的人。趙少康是理性務實派，還有一定的知識份子格調，2024年，他也會支持能夠勝選的人，包括他自己。但那時能夠勝選，甚至藍營唯一有贏面的，只有新北市長侯友宜，趙少康也一定會支持。總之，趙少康的回歸，無論擔任什麼角色，正面意義遠大於負面的。

被視為國民黨2022台北市長熱門人選的蔣萬安，在政論節目中面對主持人逼問，首度鬆口表示，「該是我要扛的責任，我不會迴避。」

中廣董事長趙少康重回國民黨。2月8日更表態參選國民黨主席，並加碼表示將積極爭取國民黨2024總統大選的提名。不過根據《NOWnews》民調顯示，國民黨2024總統大選提名，以侯友宜呼聲最高，因此外界認為趙少康在藍營內的最大對手，就是侯友宜。而前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜及鴻海集團創辦人郭台銘等3人，也是趙少康的潛在對手。

網友表示，「至少可以開創新局。」、「侯友宜勝選。」但也有人認為˙「言之過早。」

蔣萬安鬆口表態2022 趙少康：支持能夠勝選的人。 趙是理性務實派，還有一定的知識份子格調。2024，他也會支持能夠勝選的人，包括他自己。但那時能夠勝選，甚至藍營唯一有贏面的，只有侯友宜，趙也一定會支持。 趙的回歸，無論有什麼角色，正面意義遠大於負面的。 由韋安發佈於 2021年2月13日 星期六

(中時新聞網)