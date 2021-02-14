蔡英文在網路節目「眼球中央電視台」中向國人拜年，表示香菜一定要吃、沒有香菜，東西怎麼會好吃，意外引爆支持與反對派大戰。高雄市長陳其邁大啖麵線羹，13日透過臉書喊話「總統抱歉了！」表示不加香菜，但加辣才是人間美味。

陳其邁這次站在該節目主播「視網膜」這一邊，強調麵線羹淋上特製的辣椒醬和白胡椒是一定要的。陳其邁介紹高雄的麵線羹，會加赤肉塊、魚羹，這就是「高雄的氣魄」，大碗又滿意。

位於自立一路的進興麵線羹，高雄人都知道，老闆爸爸透露，過年常常會有人從國外、外地回來吃，為滿足回鄉朝聖的遊子，過年期間不休息。對於故鄉的小吃，陳其邁表示，香菜加不加是隨個人的口味，但人情味這一味就是最好的「香菜」，不過還是建議總統和大家，一律都要加辣提味。

蔡英文拜年意外掀起香菜大戰。（合成圖／資料照、達志影像）

屏東縣長潘孟安留言表示，「沒有香菜的世界，我無法想像」，並邀請陳其邁到屏東吃肉圓加香菜。陳其邁回說，「高雄的肉圓也是超好吃啦，而且也是建議加辣！」台北市議員黃郁芬則和陳其邁同一陣線，表示「不加香菜多加辣超讚超好吃！絕對不能加香菜！」

PO文也引來「視網膜」回覆，大讚陳其邁不愧是「失控的國家機器中難得的清流」，同時提醒他要慎防黨內清算，他們已組成一支以香蔡英文為首、新的香菜派系，開始進行香菜審查，不可不慎。總統蔡英文則說，「大家的選擇都很好，是我的話，香菜和辣椒都還是加的」。

(中時新聞網)