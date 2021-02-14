台中市警察局第三分局合作派出所副所長詹勝科、警員楊立達擔服巡邏勤務時，接獲通報稱有一老婦人走在路中，員警隨即前往，熱心民眾告訴員警，其過馬路時，見林姓老婦獨自一人推著助行器站在進化路與精武路口的分隔島上，該路段來往車流量大，險象環生，熱心民眾見狀上前關心，原來婦人忘了回家的路。

經查老婦身上未帶任何證件，只說得出自己的姓名，其他年籍資料皆無法陳述，幸得警方透過M-POLICE即時相片比對系統，過濾多筆資料後，查出了婦人身分，其住家就在不遠的500公尺處。

因老婦行動不方便，員警欲駕駛巡邏車護送老婦返家，但老婦不願麻煩員警，表示可以自己回家，雖然老婦堅持但員警不放心，遂與熱心民眾一同步行陪伴老婦返回住處。

這名86歲婦人獨自一人居住，下午老婦前往友人家拜訪，聚會結束離開友人住處後便步行返家，卻在行經精武路與進化路口時，突然忘記回家的路該怎麼走，茫然地站在道路中央的分隔島，幸有路過民眾發現異狀，趕緊報警，讓老婦平安回到溫暖的家。

(中時 )