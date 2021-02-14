新冠肺炎疫情衝擊，北市永康商圈來客數慘跌，從去年起已超過45間店關門，如今在永康商圈經營多年的「度小月擔仔麵」也將在2月17日關門，東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔認為，撐不下去恐是受房租太高、遊客驟減而影響。

台北信義路永康商圈大蕭條，不少名店接連熄燈，主因是受到疫情衝擊旅遊市場，觀光客不來加速台北市永康街商圈沒落，很多店家因不堪持續虧損，決定從永康商圈「撤退」。

從去年底台灣芒果冰始祖ICE MONSTER永康旗艦店、知名冰品店芒果皇帝接連關門，到「度小月擔仔麵」在永康的店面也貼出公告，宣布永康店將在本月17日停止營業。

劉鴻翔表示，經統計，去年12月永康商圈客流量約為70多萬，但2019年12月客流量卻高達100多萬，兩年落差高達30萬人次，顯見疫情影響鉅大。

劉鴻翔指出，去年至今已超過45家店撐不住，多數是因房租太高、店家營收無法平衡，而度小月因店面大，房租高達數十萬，也受疫情衝擊，來客數大幅慘跌，最終無法負擔房租。

劉鴻翔強調，為拯救商圈經濟及發展，預計5月開始就會陸續推出各類活動，吸引民眾前往消費，藉此彌補因疫情流失的外國觀光客，盼能吸引人潮，也歡迎民眾春節期間到永康商圈走走。

(中時 )