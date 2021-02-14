前總統馬英九新春參拜，對蔡政府提出3點建議，其中最先點名的就是不要再用「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎，但他發言後引來綠委王定宇等人擴大解釋反譏。衛福部長陳時中被問及此事，他表示，指揮中心已用COVID-19了，只要俗名沒有污辱性，不會有什麼意見。

中央流行疫情指揮中心今（14日）召開疫情記者會表示，今天沒有病例，連2日加零又逢西洋情人節，指揮官陳時中心情輕鬆，回答敏感提問也是四兩撥千金。

馬英九日前建議新的一年，總統蔡英文和內閣不要再用「武漢肺炎」，有媒體在疫情記者會現場提問此事，陳時中回應表示，指揮中心的名詞都已改用COVID-19。他並解釋，一開始使用武漢肺炎的原因，主要是這項疾病產生強烈威脅，且是從武漢華南市場開始，疫情嚴重也是從封城時開始。對於是否該統一使用新冠肺炎或COVID-19，陳時中說，指揮中心不會強制。俗名要怎麼稱呼，只要不是污辱性言詞，就不會有什麼意見。

不過，相對於陳時中的態度，行政院長蘇貞昌就顯得較為「鐵齒」。中廣董事長趙少康對媒體說，蔡總統已改口了，蘇揆講的比較多。一方面為了與國際接軌，另一方面美國總統拜登也禁用此語，相關用法應該一致，不宜再用這種歧視性、侮辱性的字眼。對此，行政院秘書長李孟諺回應指出，稱呼武漢肺炎並非歧視或偏見之用語，請外界勿過度渲染。

(中時新聞網)