桃園八德住家火警 70歲老婦當場無意識心跳 19:022021/02/14 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區14日晚間發生一起死亡火警，一名70歲老婦居住於9樓，疑似因廚房內爐具燃燒，而導致火災，警消到場後，發現該名老婦於房間內，當場無意識心跳。 八德區中華路一處大樓發生火警，起火樓層為9樓，廚房內的爐具燃燒，燃燒面積約3平方公尺，損失金額約1萬元，警消下午5時趕到現場後，在房間發現一名70歲的老婦，當場無意識心跳且無明顯燒傷痕跡，目前已送往聖保祿醫院，於下午6時20分院方正式宣告患者死亡。 嘉義14歲少年凌晨無照騎車自撞 頭破腦漿四溢身亡 首爾大學牙醫校花51歲想再婚 19歲女兒嗆：我討厭繼父 (中時 ) #桃園 #八德 #住家 #火警 #無意識 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 26歲校花港姐露背禮服洩亮點 下半身美腿全開辣翻 11:002021/02/14 名人 前外交部政次王飛病逝溫哥華 享壽83歲 15:572021/02/13 政治 泰雅度假村發呆大賽最終場 冠軍獨得8888獎金 18:182021/02/14 生活 除夕遭瞎傳病逝 李連杰曬近照57歲近況曝光 08:162021/02/14 娛樂 南投埔里鬧區傳槍響 男子談判口角遭1槍擊斃 2匪駕車逃 17:322021/02/13 社會 北市59歲男下計程車跌坐地 慘遭2車輾過爆頭亡 07:402021/02/13 社會 北市男子下計程車跌坐在地 先後遭2車輾過身亡 09:162021/02/13 社會 兼國家人權委員會主委 陳菊盼釐清三大懸案 22:562021/02/13 政治 醫級人物》童年窮到不認識馬桶 兒科界祖師爺黃富源的暖心實錄 13:372021/02/14 健康 23歲虎牙正妹裸體圍裙下廚 轉身F級雙峰穿幫 13:012021/02/13 娛樂 大年初一台南傳兄持鐮刀追砍弟 遭羈押禁見 17:552021/02/13 社會 社會熱門新聞 老外網紅揭台灣人「5大壞習慣」：超沒禮貌 - 社會 金城武樹輸了 伯朗大道初三限時景點暴紅 遊客搶拍網友笑翻 - 社會 兒子過年喝茫給錯紅包：1萬2少個0 媽收下後傻眼暴怒 - 社會 多金直播主遭擄內幕 不甘女友被睡人財兩失 怒找角頭喬事押人凌虐 - 社會 奇案／北市內湖突傳火警！23歲女星陳屍廚房 劇組「以為耍大牌」聞噩耗傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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