桃園市八德區14日晚間發生一起死亡火警，一名70歲老婦居住於9樓，疑似因廚房內爐具燃燒，而導致火災，警消到場後，發現該名老婦於房間內，當場無意識心跳。

八德區中華路一處大樓發生火警，起火樓層為9樓，廚房內的爐具燃燒，燃燒面積約3平方公尺，損失金額約1萬元，警消下午5時趕到現場後，在房間發現一名70歲的老婦，當場無意識心跳且無明顯燒傷痕跡，目前已送往聖保祿醫院，於下午6時20分院方正式宣告患者死亡。

(中時 )