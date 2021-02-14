2019年澳網女單冠軍得主、日本名將大坂直美，今天在澳網16強賽遭遇對手頑強抵抗，經過將近兩小時的鏖戰之後終於以4比6、6比4、7比5逆轉擊敗西班牙美女穆古茹莎，16日8強賽將迎戰台灣一姊謝淑薇，兩人過去5次交手大坂直美拿下4勝，謝大姊唯一獲勝的是在2019年邁阿密大師賽，她將大坂直美阻擋在16強門外。

這是大坂直美和穆古茹莎生涯首次交手，決勝盤大坂直美一度3比5落後，關鍵時刻，大坂直美的強大心臟給她足夠支撐力，不但救了兩個賽末點，而且還連拿4局，反以7比5贏得比賽。

大坂直美賽後受訪時表示，「我沒和她交手過，但我知道比賽一定會很艱難，穆古茹莎打得太好了，差點被她嚇到了。」

艱難拿下比賽後，大坂直美豪取跨季18連勝，大滿貫賽場更是連贏13場3盤大戰。這是大坂直美第4次闖進大滿貫賽8強，先前3次打進8強最後都拿到冠軍獎盃。大坂直美接下來將碰到首次殺進大滿貫8強的台灣一姊謝淑薇。

這也是澳網11年來再次出現兩名亞洲球員進入女單8強，上一次出現這樣情況還是在2010年，當時大陸名將李娜和鄭潔聯手闖進女單4強。

大坂直美和謝淑薇曾在2019年澳網第3輪對決過，當時大坂直美2比1逆轉勝。大坂直美強調，「老實說我不是很想碰到她(謝淑薇)，因為她實在太強了，而且非常難以對付，我們的比賽通常會打滿3盤，而且對戰時間很長、很累。」

(中時 )