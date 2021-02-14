人氣網紅陳沂以嗆辣犀利的口條，對時事都很有自己的看法，不久前發生「雞排妹遭性騷擾」事件，她也跳出來表達看法，多年來對時事的積極程度，讓她被懷疑為從政鋪路；最近她突然發表「不競選聲明」，解釋為何關心政治和時事，也指出沒興趣和任何政黨有掛勾，更自嘲是「金錢黨」闢謠。

陳沂平時經常在臉書對時事發表評論，日前雞排妹事件更讓她被點名，都是為了從政才會有這些操作，也有人扯出她的學歷背景討論等等；今（14）日大年初三她罕見發「不競選聲明」闢謠，強調自己是言行一致的人，從以前說過不會從政，如今一樣不會參選，更表示沒有興趣和政黨有掛勾，「我是金錢黨我的人生只愛錢」。

陳沂今日突然發表不競選聲明。(圖/ 摘自陳沂臉書)

另外，她也順便解釋為何關心政治時事，「政治是眾人之事，我們繳稅總要知道誰來花我的錢，花在哪裡？如果被濫用我拿去補助那些自己不努力只想領補助的窮人，超度爛的好嗎？」。

她認為被選出來的人，應該要「服務大眾」，她只想獨善其身，沒有要管其他百姓死活；不過，開玩笑地說，「如果不是月領乾薪什麼都不做的副總統，我可是不選的喔」。最後也補充，她沒有覺得從政不對，但點出政治人物有操守很重要，但有操守就很難混得好。

(中時新聞網)