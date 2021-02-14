北市士林區陽金公路台二甲線11公里處，在年初二清晨4時40分由民眾通報發生上邊坡坍方滑落導致道路中斷，市府工務局新建工程處接獲通報後，緊急封閉雙向道路並調派機具進場作業，已於當日下午6時搶通單側道路開放雙向通車，預定15日下午5時搶通雙車道。

新工處養護工程隊副隊長李家龍表示，新工處人員於接獲通報後立即趕往現場勘查，發現崩落土石面積超過一個籃球場大，體積將近2000立方公尺，初步判斷坍方原因為山區近日連續下雨，導致邊坡不穩定，引發本次坍方，坍方長度約40公尺並阻斷雙向交通。

李家龍指出，時值大年初二傳統習俗回娘家之日，人員機具動員不易，上午10時初步先調派一部鏟裝機到場清除橫亙路面的雜木，後續於下午2時許再有1部怪手趕抵現場開始搶修，下午4時先行貫通1車道，並持續進行坡面整理及路面清洗，搶修作業歷時3小時，於下午6時開放1線車道恢復雙向通行。

新工處工務科北區工務所主任王頌夫表示，為提供民眾於過年期間能有更便利的交通，目前仍持續搶通另1線車道中，並已調派義交於現場進行交管作業，原訂今日中午完成雙車道路面土石清除搶通作業，因山區仍持續降雨，土壤含水量較高，且坍方崩落之土石數量龐大，在確保坡面穩定性及施工人員安全前提下，整個施工過程愈加審慎施作，故原施作期程也隨之調整。

王頌夫指出，目前路面土石已全數清除完成，並接續進行太空包堆疊擋土作業中，預定明日15日下午5時搶通雙車道，恢復雙線通行後，仍請用路人行經該路段時，遵照現場義交交管指揮通行，以確保人車安全。後續尚需辦理整體邊坡修復工程，暫估約需2個月，全案預計110年4月底完工。

(中時 )