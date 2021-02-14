過年期間高速公路免不了塞車，民進黨立委鄭運鵬爆料，交通部發放給民代的「免高乘載管制通行證」遭濫用，而通行證也造成民代的困擾，守法的只是拿去滿足支持者的虛榮心、壓力太大還要去影印冒充。雖高公局澄清沒有濫用情形，但鄭運鵬也強烈要求，不得再有任何一張發給各級民代做人情，否則不會再留情。

鄭運鵬今（14）日在臉書表示，第九屆當選立委後，每年過年前都會有朋友向他或辦公室同仁要求一張「免高乘載管制通行證」，因自己沒有這個證件，去年好奇請教高速公路局得知，這張通行證是「公務證」，因公必須在高乘載管制時間上國道的人員和車輛，給予寬限通行，例如主管春節視察路況、發生工程、交通事故必須調度特殊車輛或人員等等，相信大家都可以理解這不是特權。

民進黨立委鄭運鵬。（圖為資料照）

不過，這張公務證顯然被濫用了，鄭運鵬指出，不知道什麼時候開始，每個立委辦公室似乎有五張的額度，且會登記編號，而現在高速公路最難解決的是國道五號塞車，這應是北台灣的朋友想要這張通行證的原因，不過濫發反而增加了塞車的狀況。

鄭運鵬提出4點理由，要求未來交通部不准再發給各級民代這種無條件的通行證，包括一、對非公務用路人不能有差別待遇；二、這是對執勤國道員警的尊重；三、這張通行證其實也造成民代的困擾，守法的只是拿去滿足支持者的虛榮心、壓力太大還要去影印冒充；四、對於特殊交通選區的需求，例如宜蘭等東台灣縣市立委、地方首長，建議給予特別通行證，不應該人人有獎。

對於高公局澄清，登記目前只有2000張，且沒有濫用的情形。鄭運鵬晚間表示不再為難，但也強調，數量不能再浮濫開放，未來只能比現在少，不能比現在多，且不得再有任何一張發給各級民代做人情，否則不會再留情。

今天下午帶家族上山休假，高速公路有點塞，但是應該算是合理範圍，趁這個機會我來講一個政府長期的陋習，在這邊也要求改進，本文同時會轉給行政院。 第九屆當選立委之後，每年過年前都有些朋友會和我本人及辦公室同仁要求一張［免高乘載管制通行證］，因為... 由鄭運鵬發佈於 2021年2月13日 星期六

(中時新聞網)