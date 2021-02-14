今天是大年初三，交通部高公局表示，國5部分南向車流大致正常，北向車流在上午10時30分湧現；截至傍晚5時，國5北向宜蘭-坪林仍呈現壅塞狀態，預估可能到明天凌晨才會紓解。

高速公路局指出，今天下午國1、國3在下午1時實施北向高乘載管制，分別在國3北向67公里、國3北向蘭潭隧道293公里、國3北向294公里追撞事故造成路段迴堵，壅塞路段包括國1北斗-埔鹽系統、大雅-台中系統、頭份-竹北等；以及國3大甲-苑裡、後龍-西濱、龍潭-大溪等。

國5部分，高公局說，南向車流大致正常，北向車流在上午10時30分湧現。截至傍晚5時，國5北向宜蘭-坪林仍壅塞，預估要到明天凌晨才會紓解。

高公局說明，截至今天傍晚5時，國道全線交通量為86.4百萬車公里，預估全日交通量達135百萬車公里，仍在預期範圍。

另外，高公局預估，明天15日初四的車流以北返為主，國道交通量可達138百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.6倍，其中，北向交通量可達78百萬車公里，為平日年平均的1.8倍。

高速公路局預判，15日易壅塞路段將出現在國1北向楠梓-高科、仁德系統-永康、西螺-埔鹽系統、南屯- 后里、銅鑼-頭份、新竹系統-湖口；國3北向竹山-中興、沙鹿-大甲、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

明天國道相關疏導措施，包括14-21時國5蘇澳至頭城各交流道北向高乘載管制；13-18時國1高雄端至湖口；國3九如至大溪各交流道北向高乘載管制；0-24時國1 北向埔鹽系統、國3西濱匝道封閉；7-19時國1北向虎尾、仁德及國1雙向王田、國3雙向名間匝道封閉、單一費率；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

(中央社)