圖為班公錯湖的資料照。（美聯社）

中國、印度雙方證實從10日開始同步進行部隊脫離接觸後，印度反對黨國大黨領袖拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）12日針對中印軍隊脫離接觸攻擊印度總理莫迪，指責莫迪政府此舉是在把印度領土「割讓」給中國；印度國防部緊急聲明「印度沒有割讓任何領土」。

印度國防部長拉傑納特·辛格11日在國會指出，印度和中國已同意撤軍，中印雙方達成的脫離接觸是從班公湖地區開始的。中國外交部發言人汪文斌在記者會後回答記者提問表示，根據中印兩國外長莫斯科會晤和雙方第九輪軍長級會談達成的共識，中印兩軍一線部隊於2月10日開始在班公湖地區同步有計劃組織脫離接觸。希望印方與中方相向而行，嚴格落實雙方達成的共識，確保脫離接觸進程順利實施。

不過，印度媒體針對中印脫離接觸出現複雜不同的聲音，國大黨領袖拉胡爾·甘地更抨擊莫迪政府「把領土割讓給中國」。拉胡爾·甘地聲稱，印度的武裝部隊已做好準備，但「總理還沒有準備好對抗鄰國」。「為什麽要把印度的領土給中國？這是總理和國防部長需要回答的問題」 ，強調「總理有責任保護這個國家的領土。總理把印度領土割讓給了中國人。解決那個問題是他的責任。」

對此，印度國防部2月12日發表聲明稱，印度沒有割讓任何領土，「相反，印度嚴格遵守並尊重實際控制線（LAC），並阻止了任何單方面改變現狀的行為。那些對（中印雙方）在拉達克（Ladakh）地區達成的成就表示懷疑的人是不尊重軍隊」。

(中時新聞網)