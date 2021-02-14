被媒體譽為「國防部史上最強發言人」羅紹和將軍，2016年裸退後投入民間慈善團體工作，現任安得烈慈善協會執行長。協會得知一對家境貧困的兄妹連浴室、廁所都沒有，只能蹲在戶外洗碗，趁過年送給兄妹倆新衣服，妹妹淚眼汪汪表達感謝，羅紹和更盼年後能儘快為這對兄妹蓋一間簡易的浴室、廁所及盥洗臺。

羅紹和今（14）日在臉書表示，安得烈的哥哥、姐姐在除夕陪著兄妹購新衣及理髮，這對兄妹在套量新衣服時，一直不敢相信自己有新衣服可穿。

拿著新年禮物，哥哥靦腆道謝，妹妹則是淚眼汪汪的謝謝安得烈的哥哥、姐姐。羅紹和說，年後，安得烈盼能儘快為這對兄妹蓋一間簡易的浴室、廁所及盥洗臺，幫助他們擁有最基本的生活品質。

安得烈慈善協會送新衣給兄妹當過年禮物。（圖／摘自羅紹和臉書）

羅紹和在春節前夕，探望住院接受安養照䕶的昔日袍澤。（圖／摘自羅紹和臉書）

此外，羅紹和也在春節前夕，到宜蘭探望住院接受安養照䕶的昔日袍澤。他表示，13年前對方是一位充滿熱情、理想、抱負的上尉連長，凡事以身作則，對於任務總是全力以赴，某日帶領部隊官兵跑步時突然暈倒，送醫急救後雖救回了生命，卻陷入昏迷不醒。

13年來，部隊流水般的官兵來來去去，終究少有人想到他、關心他，只有他的父母親，始終將他視為寶貝，天天陪伴他、照顧他，無怨無悔。羅紹和喊話，「親愛的兄弟，快快康復、快快醒來；你的父母親已經逐漸老邁，他們生你、養你、育你、照顧你近四十年，如今也需要你來照顧他們未未的人生。」

(中時新聞網)