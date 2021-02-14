撞死小黑冷喊「畜生啦」 車主另開帳號PO長文道歉 遭網友砲轟（翻攝爆廢公社二館）

一名女網友昨天傍晚在雲林縣西螺市區目擊，一名開著百萬名車的男子，在馬路上輾死一隻小黑狗後，不但沒有下車查看。她上前告訴對方撞到狗了，竟然得到駕駛冷冷的回應「畜生而已！」，影片、照片被po到網路曝光，引發眾怒，立刻遭到網友肉搜曝光。當事人幾度說明仍難息眾怒，疑似另開帳號，在原po文章留言致歉。

留言中提到，「各位網友們，我出來面對大家的指責與跟小黑誠摯的道歉與默哀。我不是如大家所說的故意要去撞到小黑，從影片中就能看出我在人潮車潮眾多市區內，車速不快也一直閃這前方的兩隻狗狗了，當牠走到白車右方後，壓到當下我真的以為我閃過去小白了，是壓到菜市場的雜物或是保麗龍之類的雜物，殊不知也看不到是小黑從白車前方衝出來，而且車上真的有我與老婆的對話討論，是拍攝角度問題，不是在說謊。」

當事人說，他並不知道壓到狗，直到被一輛機車攔下，告訴他壓到狗，「我傻了！第一時間我認為我已經有在閃了，若再閃過去換對向來車或行人會有危險」，男子也解釋，「在進西螺前就跟老婆吵架未何不先吃點東西再開車，一到西螺大橋前就塞到市區，進到市區問哪有得吃時，就在過年遇到這種事，當下理智線全斷了，說出不尊重生命的話，然後只想到要趕快去廟祭拜，卻沒留下來處理醫療與善後。」

男子也解釋，他開車離去半途才突然想到怎麼沒去查看狗狗的情況，「因為我慌了嚇到了，想到我八年前為閃一隻貓，整個連人帶車翻到到田裡，到這時我才回神，趕快請老婆找當地附近的動物葬儀社，請他們幫忙處理」，請葬儀社告知協助處理的關小姐，他也致電給關小姐表示願意支付這筆費用。當事人在留言中也強調，「我知道我說出不尊重生命的話，更對小孩做出最差勁的身教，引起各位憤怒，我自責不已、深表道歉。」

車主也po出了一段長度1分鐘的行車記錄影片，影片中出現他與妻子的對話，前方則是有一黑一白2隻小狗往前奔跑，但並未公布壓到狗關鍵瞬間的影片內容。遭到網友質疑與砲轟，「你影片也沒po完整，到了現在還想逃避，想把責任放在狗身上」、這影片想表達什麼...欲蓋彌彰的感覺...」、「不要馬後炮了～現在才在懺悔你覺得小黑回得來嗎」、「試問你輾死狗跟你沒吃東西生氣有啥關聯～躲了一天才在善後會不會太晚？」、「每次出事被砲的人，事後理由都一堆」、「沒被拍，沒被肉搜，我才不信會出面處理，當下的態度就決定了是做人還是當畜牲。」

(中時新聞網)