原PO收到姊姊包的9千元紅包，千元大鈔上卻印著大大的「吉親摳」，令他哭笑不得。(摘自Dcard)

過年發紅包的習俗象徵著長輩給晚輩的祝福，正常來說同輩之間不會包紅包。不過一位男網友分享，過年時親姊姊竟大方送他9千元的紅包，不過，他打開後卻只見到9張「吉親摳」，令他相當傻眼。網友卻陷入瘋狂直呼，「想收姊姊」。

原PO在Dcard上以「我姐過年包了9千塊給我」為題發文分享，過年收到姊姊厚厚的紅包，不料打開一看，1000元大鈔上，竟印著大大的「吉親摳」，經典的小孩頭象也全都變成「吉娃娃」，令人哭笑不得。

原PO傻眼表示，「9張吉親摳…我始終無法形容此刻我激動的心情，我就想問問大家會怎麼形容，以下開放姊姊50收。」並決定要將這紅包再拿去騙女友，同時也願意用兩張「吉親摳」和網友換一張真的鈔票。

貼文一出，網友紛紛笑翻表示，「9吉掰」、「笑爛掉」、「這個姐姐我10張吉親摳收可以嗎」、「是拎北五吉啦」。據了解，姊姊向原PO透露是從超商列印出來的，而這個「吉親摳」的作者則是由圖文創作者「變種吉娃娃（@godgwawa）」所繪製，提供給民眾列印，但同時也附註，「發給長輩被打不要找我」。

(中時新聞網)