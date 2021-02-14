40歲香港女星張柏芝近日因為登上大陸綜藝《乘風破浪的姐姐2》，一舉一動受關注。在過年期間不忘與粉絲分享春節生活的她，近日突然連續PO出2張與神秘男合影的照片，由於她刻意在男方臉上打碼，加上親密搭肩之舉，也讓不少網友猜測這位神祕男是否就是張柏芝小兒子的生父。

張柏芝2011年宣布與謝霆鋒離婚，並獨力照顧2個兒子Lucas與Quintus。離奇的是，一直維持單身的她，卻在2018年12月突然透過工作室宣布產下第3胎兒子Marcus，至今仍不願鬆口孩子爸爸身分，也讓外界對此好奇不已。

張柏芝突然連續PO出與神秘男合影，男子身分引發諸多揣測。(取自張柏芝IG)

然而近日張柏芝就突然上傳兩張親密合照，引發網友好奇這是否就是她小兒子的生父。因為張柏芝不僅在照片中刻意稱對方為「神秘男」，還為了保護男子身分，加對方臉上打碼，不讓男子長相曝光，加上兩人彼此親密搭肩舉動，還有男子僅穿著睡衣就入鏡，種種跡象都顯示張柏芝與該男子交情匪淺。

對於神秘男身分，網友也議論紛紛，有人認為「越放出照片，越不是那個事」、「肯定是健身教練」、「身高看起來像張柏芝經紀人」，但也有不少人認為男子身分與張柏芝小兒子生父脫不了關係，「從體型上看，此人至少50歲」、「一看就是企業家」、「小兒子的親爸」。

(中時新聞網)