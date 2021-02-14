2024年總統大選，國民黨已有中廣董事長趙少康表態參選，民進黨副總統賴清德、桃園市長鄭文燦也在積極運作中。風水大師張旭初表示，針對2024，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕兩人都有機會。

張旭初在2024年總統大選，國民黨已有中廣董事長趙少康表態參選，民進黨副總統賴清德、桃園市長鄭文燦也在積極運作中。風水大師張旭初表示，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕有機會起來，政黨輪替對老百姓比較有幫助。

張旭初在中天《頭條開講》節目中表示，侯友宜和盧秀燕面相都有官威，但是背後的支持者國民黨一定要強跟旺，背後的無形力量才會一窩蜂提供幫助。一個人走紅、一個人當總統，不是一個人就有辦法，要有一窩蜂的人挺才有辦法。

張旭初指出，副總統賴清德是藏在裡面的暗藏龍，他是準備跟桃園市長鄭文燦在喬，看誰出來。

張旭初接著表示，侯友宜屬雞、盧秀燕屬牛、桃園市長鄭文燦屬羊、副總統賴清德屬豬等4人生肖今年運勢都不好，原則上是沖到，牛是太歲、雞是五鬼、豬是上門，如果他們懂得去改運、去布局，可能辛丑年以後就會很好。

張旭初指出，2024總統大選，國民黨比較有機會的是新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕，這兩位不管誰出來，以國民黨裡面的的磁場、無形的力量沒有來協助的話，可能就會輸民進黨。但是民進黨的黨部前面市民大道有一座橋，可能會形成一個蜈蚣煞，蜈蚣煞只有再走3年，再走3年，恐會傷到民進黨的黨部，萬一被傷到的話，2024年國民黨可能就有機會。所以原則上國民黨不要打退堂鼓，還有機會起來，政黨輪替對老百姓比較有幫助。

(中時新聞網)