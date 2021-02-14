據百度地圖遷徙大數據顯示（1月28日-2月11日），今年大陸春運返鄉期總體遷徙規模大幅下降，遷徙規模指數較去年下降50％，較2019年下降47％。

百度地圖發佈春運返鄉期人口遷徙、路況大數據，可以從資料中感知大陸春運出行新變化。黑龍江、北京、吉林、河北、天津、上海、重慶、浙江、遼寧、江蘇等十個省市降幅排名前十，均超過55％。

在人口遷出方面，北京、上海、廣州、深圳四大一線城市的遷徙規模指數均較2020 年農曆同期大幅下降，最大降幅可達10餘個指數點。

其中，北京早在2020年12月就率先提倡市民群眾在京過大年，黨政機關幹部帶頭在京過節，如今在疫情防控、原地過年倡議和補貼政策的多重作用下，今年春運遷徙規模指數為一線城市最低，降幅達76.5％。

另一方面，熱門遷出城市則為廣州、深圳、成都、東莞、佛山、上海、鄭州、長沙、蘇州、西安，「遷徙大戶」廣東再次有多個城市上榜。

(旺報 )