大年初三，情人節竟被香菜大戰比下去。蔡英文總統今前往基隆視導海巡署及陸軍弟兄，並在臉書留言，說海巡署長室 Coast Guard 的冷笑話常常比海邊更冷，要注意保暖；沒想到海巡署竟回敬，感謝蔡總統帶來的是一包加菜金，不是一把香菜。

過年期間，蔡總統意外點燃的「香菜大戰」變成比情人節還夯的大熱門，蔡總統年初三到基隆視察海巡弟兄，並在國防部長嚴德發、國安會秘書長顧立雄、參謀總長黃曙光、陸軍司令陳寶餘等人陪同下，視導陸軍機步1營1連，分別致贈海巡及官兵加菜金，原本平淡無奇的訪視行程，竟因蔡總統在臉書發文，以及海巡的回文，掀起冷笑話VS香菜的「番外篇」。

蔡總統為拉近海巡弟兄的距離，說她有發現海巡署長室 Coast Guard 的冷笑話常常比海邊更冷，「喜歡講冷笑話沒關係，執勤時記得要注意保暖就好」。

沒想到海巡未甘勢弱，在臉書貼出與蔡總統的合照，圖說表示，跟大家介紹一下，這是過年還在上班的人：蔡總統跟海巡啦。

海巡指出，今天是大家年假的第五天，但海防可是全年無休，不管什麼走私偷渡運毒都別想趁機犯案，「我們一定抄到你們的貨、押大家一起來團圓」。文末並表示，感謝蔡總統與賴副總統年節期間，到全台各地慰問留守的同仁。更感謝的是，蔡總統今天帶來的是一包加菜金，而不是一把香菜。

(中時 )