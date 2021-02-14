日本福島外海13日深夜發生規模7.3強震，導致1百多人受傷，並造成廣泛地區停電，所幸未造成重大傷亡。易經命理師高煜霖卜卦後得到3個卦象指出，未來全球恐有新型病毒出現，且全球股市在一些特定事件上，要慎防「蝴蝶效應」。

根據《NHK》報導指出，13日晚間的福島地震，有東京電力公司的巡邏隊，在福島核一廠1號機組的廢棄燃料棒冷卻池附近發現有160毫升的冷卻水外洩到一旁的排水溝中。推測應該是地震導致冷卻水溢出。後來東京電力公司發表聲明表示，冷卻池水並未留到外部，廢燃料棒的冷卻工作也沒有受到影響。

高煜霖14日透過臉書粉絲團指出，他用時間取卦得到「留連」，卦意「凡事拖延」，重點是卦頭為「帶枷鎖入獄」。

如此，交叉分析，日本東奧取卦，得到「水雷屯」，卦意「未明、不動」，顯示出，停辦的聲音，再次浮上檯面，結果是，恐無法舉辦。

如果，會舉辦，將遇到再度改期的決策，或是，可能創下「參與國」，或「參與人數」，在近幾次奧運會的新低。

高煜霖提醒，全球股市的市況，要注意國際局勢，很可能在一些特定的事件，產生蝴蝶效應，少部分再創紀錄上衝，大部分要小心震盪格局（恐向下居多）。

不論向上，或向下；卦象顯示，及再結合「河圖」研判，股市變化的震央，恐跟美國有關；這次美國取卦，得到「震為雷」，卦意「起，動」。

好的部分，是不是像特斯拉的「星鏈計畫」，或是「無聊公司」（The Boring Company, Boring）…等，相關影響未來人類的科技之類的，有重大突破。或是，Apple car 研發時程再拉近，提早推出，還是有重大革命性的功能，研發成功，等利多消息出現之類的，是值得大家關注的重點項目之一。

另有一可能，將有國家、地區、政府，宣布一些因應未來發展趨勢，所需的政策，讓某產業、產品、專利、作法而爆紅，也是可以了解的重點。

值得關注的是，不好的部分，可能要多一份政治解讀；因國際局勢變化，可多注意，南美洲，中南半島、南亞、中東、中亞的局勢。

被稱為世界警察的美國，會不會因拜登新上任，讓這些區域的特定政府，出現「測試」拜登政府的舉動，是另一個可以觀察的重點。

換言之，人禍角度來看，很可能因要爭奪資源，或是某些利益的分配不均，而產生輕則口舌是非，重則武裝軍事衝突的情況；及船難、空難。另外，就天災角度來說，地震、大水（海嘯）、山崩…等；亦可能新病毒出現，或是極少發生的，外太空物掉落造成災難等項目。

另在海底的變化，如海底光纖是否斷裂，造成斷網危機，或是海底爆炸現象…等；以上舉例，是否會出現，影響股市，可再多注意。

若出現蝴蝶效會如何發酵？高煜霖解釋，世界主要股市，美國取卦，得到「震為雷」，卦意「起，動」。如此，結合「留連」研判，建議多留意一下，美國股市所謂的主力、法人、投信等角色的動向。

高煜霖擔心，「這些人」恐已計畫要逐漸脫身，或集中到某些族群、概念股，或個股上，散戶要掌握，是否有溫水煮青蛙之象。

韓、陸股市，得到「澤雷隨」，卦意「跟隨」，顯示出，股市波動脈絡，路徑很可能跟美國，相差無幾的情境。

以上現象如果有出現，歐洲股市比較衰，取卦得到「天雷無妄」，顯示出，歐盟太顧自己，國際變化不放在心上，造成反應不及，而出現恐慌性的行徑之意。

重點來了，日、台股市，取卦得到「地雷復」，顯示出，下一波段科技發展，關鍵的製造、研發，可能已在日、台啟動了！

簡單說，正常情況下，日、台股市表現，應該也是一般般，但是，當下一個「科技世代」來臨時，日、台將是最大的受惠者的概念。

(中時新聞網)