頭條開講

2022年台北市長選舉將近，國民黨內除台北市議員羅智強率先表態，國民黨立委蔣萬安首度鬆口表示，「該是我要扛的責任，我不會迴避」。針對蔣萬安2022可能的對手衛福部長陳時中，風水大師張旭初建議，蔣萬安一定要更強勢、更霸氣一點。

張旭初在中天政論節目《頭條開講》中建議，蔣萬安講話的氣勢太弱了，要強勢一點，而且在政治上要強出頭，在外面處理事情要霸氣一點。因為他不夠霸氣，選台北市長要靠智慧選舉，市民會判斷你這個人有沒有辦法幫台北開發等等。

衛福部長陳時中現在則是防疫做得不錯，蔣萬安若要跟陳時中拚台北市長，他建議蔣萬安一定要更強勢一點、更霸氣一點，而且他的作為要出來。因為一個人要成功，一定要有新的作為，老百姓就會看得很清楚。在選舉之前很多作為出來後，老百姓、企業家自然會看準你，票自然會投給你，政治獻金也會給你，就會有「槍、子彈、兵馬」，就會打贏。

張旭初表示，至於陳時中，只是這幾年因疫情才出來，以前沒人知道陳時中是誰，這種短期衝起來的，選舉也不一定會贏。所以國民黨要打贏民進黨，要把自己的地基打穩，旁邊的千軍萬馬也要打穩，才會有支持者，選舉才會贏。他強調，蔣萬安要當台北市長，就要霸氣一點、處理事情要強勢一點，才會有蔣家以前的那種感覺、味道出來。

(中時新聞網)