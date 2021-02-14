李玖哲、相馬茜爆分居？曝追賽車女王甘苦談

疫情影響，演藝圈一些情侶檔或夫妻檔分隔兩地是常有的事情，金曲歌王李玖哲和賽車女王相馬茜結婚超過6年，夫妻定居日本，但李玖哲因工作關係，2020年來台後因疫情被迫分開長達半年；今（14）日是西洋情人節，李玖哲更罕見曬親密照向愛妻喊話，讓網友看了超羨慕。

李玖哲經常更新臉書或IG，大多都是和工作相關的內容，鮮少分享私底下生活，但今日情人節他罕見PO出一張從背後環抱愛妻相馬茜的合照，更甜蜜地說出「我永永遠遠的Valentine，I Miss U」；畫面中兩人雖然戴著口罩，仍看得出笑得很燦爛，眼睛都笑到瞇起來，相馬茜也像是被寵著的女孩。

李玖哲情人節罕見放閃。(圖/ 摘自李玖哲IG)

先前李玖哲接受《中時新聞網》專訪時就提到，雖然分隔兩地，但他和相馬茜早晚都會視訊通話，且一定要說「我愛你」；李玖哲因實境秀運動節目《全明星運動會》來台，2020年7月底離開日本，當時疫情正嚴重，他不小心簽下「不再入境」同意書，導致他們至今已分開超過半年。

許多粉絲看到李玖哲放閃照，都開心地表示，「你們最可愛了」、「居然是相馬茜啊」、「老婆好美」、「墨鏡戴起來」、「終於看到童年女神了」、「閃光出現，等你們生一個」、「要幸福下去喔」。

(中時新聞網)