比特幣在年前創下歷史新高，最高時以一枚4.7萬美金震驚全球，市值甚至超過台灣「護國神山」台積電。但近日有英國研究顯示，比特幣因為透過「算力挖礦」的關係，年度耗電量超過台灣全年的55.5%，被抨擊過度浪費電，太過不環保。

其實身為數位貨幣的始祖，其「區塊鍊」的概念就是仰賴全球各地的「礦機」來做紀錄，只要電腦裝置裝有比特幣的挖礦軟體，就可以進行俗稱的「挖礦」，由於比特幣是全球投入最多礦機的貨幣，再加上近幾個月來比特幣的市值不斷攀升，不少過去廢棄的「礦場」又重新啟動，投入挖礦的行列。但是礦機的本身，其實就是一台電腦，而且24小時不停止的運轉，所以全球礦場的耗電量相當的可觀。

英國劍橋大學的替代金融（Alternative Finance）研究中心研究員勞奇斯（Michel Rauchs），日前發布一個統計網站，以30秒為更新頻率，推估目前比特幣區塊鍊的瞬間耗電量高達16.52GW，年度累積耗電量達到121.19TWh。而根據網站的估算，比特幣區塊鍊整體的算力約每秒120 exahash，其中有65.08%的算力是來自於中國境內（不包含台灣）。

根據《BBC》報導指出，根據網站所提供的數據，比特幣的年耗電量超過阿根廷、荷蘭、阿拉伯聯合大公國，甚至逼近挪威、奧地利、哥倫比亞的年耗電量。而根據美國能源資訊管理局數據來看，2019年台灣耗電量約為238TWh，比特幣區塊鍊全年度的耗電量就占台灣年度耗電量50%，相當於一年花掉台灣半年的電力。

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(中時新聞網)