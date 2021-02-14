雄女學霸正妹馮琪淯（小馮）2018年以全校第一名考上台大醫學系，才貌雙全的表現讓她一舉在網路上爆紅，成為另類網紅，IG吸引超過5萬粉絲追蹤。然而個性親切無架子的她，近日更以素顏模樣現身台大醫學系延畢YouTuber「柯氏兄弟一起延畢」的最新影片中，引發PTT網友一陣熱議。

柯氏兄弟近日上傳影片，搞笑分享滅蟑神器，不過網友卻發現影片1分27秒處藏超大亮點，原來是台大醫學系爆紅正妹小馮不僅以衣服穿一半露出香肩之姿，性感入鏡，還大方秀出自己戴眼鏡的素顏模樣，引爆網友討論。

小馮衣服穿一半、素顏畫面引爆討論。(翻攝柯氏兄弟一起延畢YouTube)

你所不知道的滅蟑神器！實測生活中常見的這樣東西，竟然能有效撲滅蟑螂……

然而多數網友就認為小馮素顏前後差距頗大，紛紛留言「怎麼不太像小馮」、「素顏不行」、「劣化了」、「那是二馬？？？」、「看起來像愛莉莎莎」、「這為什麼看不出是她啊……感覺有點差距」，更有人開始好奇小馮與柯氏兄弟的關係。

台大醫學系正妹小馮昔日在東區街頭被捕獲。(翻攝黑男YouTube)

台大醫學系正妹小馮有顏質又有內涵，過去曾在YouTuber黑男影片中分享讀醫學系辛苦一面，她說讀醫學系競爭壓力大，「同學都很強，大家都非常認真，然後又聰明，就是即使你覺得表現還不錯，但是大家都比你表現更不錯，差不多是這種感覺。」更笑說自己目前人生中最重要的事，就是把課業顧好。

(中時新聞網)