今天是大年初三，也是西洋的情人節，前高雄市長韓國瑜在臉書貼出一張下廚照片，網友不禁暴動，甚至有人喊，「好讚耶~韓市長做好料，佳芬姐幸福唷！Happy Valentines Day」。韓辦前發言人何庭歡也貼文表示，祝老闆與佳芬姐鶼鰈情深，下廚烹調大餐給佳芬姐享用，感情甜蜜蜜。

韓國瑜14日在臉書貼出一張下廚照片，旁邊另有「Happy Valentines Day」字樣，有13顆愛心，韓國瑜貼文表示，正月初三小年朝，習俗上這天老鼠娶親要晚起，可以在家鬆快一日，這天吃飽睡好、整年心情好。今年的初三正好碰上西洋情人節，貼心的男士們記得下廚煮大餐、慰勞辛苦的另一半。祝福大家初三快樂、情人節快樂！

網友紛紛祝福韓總、佳芬姊初三情人節快樂，並表示，「我記得佳芬說韓總會煎荷包蛋，我有買書看喔！」、「好讚耶~韓市長做好料，佳芬姐幸福唷！Happy Valentines Day。」、「最強型男主廚~韓總新年快樂！」、

也有人認為，「祝韓總~犇向幸福！大家情人節快樂！」、「市長送花給夫人哦！」、「最好的情人，就是韓市長。祝福韓市長和佳芬姐濃情蜜意，情人節快樂！」、「可以跟國瑜過情人節，太浪漫了吧。」

【大年初三情人節】 正月初三小年朝，習俗上這天老鼠娶親要晚起，可以在家鬆快一日。這天吃飽睡好、整年心情好！今年的初三正好碰上西洋情人節，貼心的男士們記得下廚煮大餐、慰勞辛苦的另一半！祝福大家初三快樂、情人節快樂！❤️ #犇向愛情💗 由韓國瑜發佈於 2021年2月14日 星期日

(中時新聞網)