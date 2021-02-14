氣象局指出，天氣預估會持續到開工日（17日），東北半部水氣增多且轉涼，受冷空氣影響，西部低溫下探11度，日夜溫差較大。(氣象局「報天氣」粉專提供)

中央氣象局指出，今天（14日）大年初三，水氣稍減少，東北半部低區，偶爾有間歇性降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，白天氣溫舒適，早晚稍涼。不過受到東北季風影響，明（15日）仍有降雨機率，但空檔較多，各地都有陽光露臉機會。好天氣預估會持續到開工日（17日），東北半部水氣增多且轉涼，受冷空氣影響，西部低溫下探11度，日夜溫差較大。

氣象局表示，明天大年初四受東北季風影響，北部及東半部地區仍有降雨機率，但水氣較少，降雨空檔多且有陽光露臉，以短時間的飄雨或小雨為主，不會整天都是陰天，中南部為多雲到晴的天氣。溫度方面，明北部、東半部地區白天高溫22-24度，中南部地區26-27度；夜間清晨時西半部及宜蘭約13-15度，花東地區16-18度， 中南部日夜溫差較大，需適時調整穿著。

春節假期大致進行到了一半，氣象局表示，隨著這波東北季風減緩，水氣減少後，到初五（16日）之前天氣還算穩定。直到開工日（17日）當天東北季風再度轉強，北東降雨增多且轉冷，北部及東半部地區有降雨機會，天氣呈現「晴時飄雨」情況，雖然陽光會露臉，但仍有不定時會有降雨出現，越晚雲量及降雨增加越明顯，轉為陰雨綿綿。

至18日、19日降雨趨緩、水氣轉乾，各地天氣大致變較穩定，但早晚氣溫都比較低，日夜溫差大。隨著水氣逐漸轉乾，西半部受到輻射冷卻影響，夜間清晨低溫下探11-12度左右，其餘地區約13-16度，東部18-21度。至於這波冷空氣強度是否會到達冷氣團等級，仍待觀察，

(中時新聞網)