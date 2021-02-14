國民黨在2016年及2020年兩次大選中吞敗，而2018年縣市長選舉，則是民進黨敗選。對此，國民黨前立委孫大千指出，其實兩黨敗選的原因差不多，因為台灣選民結構已經改變，傳統的選民逐漸萎縮，轉由20到40歲的新興選民決定每場選舉的勝敗，而這年齡層裡面，約有400萬票。

孫大千今（14）日在臉書PO影片談國民黨兩次敗選的主要原因，他表示，國民黨很少有新面孔，這種問題也發生在民進黨身上，台灣傳統的選民已經逐漸萎縮，由20到40歲的新興選民決定每場選舉的勝敗。

很多人會問說，為什麼以前年輕人不投票？現在都跑出來投票了？孫大千說，就是因為「手機」，過去年輕人沒有太多的時間跟管道得到相關的政治資訊，現在每天搭車、等車、上班，滑手機就能很快得到各式各樣的資訊，當20到40歲的新興選民決定勇敢站出來投票的時候，他們就成了選舉勝敗的關鍵。

國民黨前立委孫大千。（圖／摘自孫大千臉書）

孫大千指出，過去各里長辦活動經營地方，選舉期間發個文宣，但這些人不會參加活動、拿不到文宣，要怎麼爭取這樣新興族群的支持，會變成國民黨最重要的工作跟任務。

2020總統大選，孫大千提到，自己在競選總部操盤，韓國瑜拿了550萬票，已經是國民黨基本盤裡的極致，但為什麼把選票都集中了還輸300萬票呢？20到40歲這二十年代裡，每年的出生率20萬人，代表決定台灣未來的新興選民有400萬票。

孫大千分析，這400萬票裡國民黨可能只拿了50萬票，民進黨拿了350萬票，這一來一回差了300萬票，但2018年這400萬票幾乎都投給了國民黨，所以民進黨在2018年縣市長選舉全面潰敗，很多國民黨怎麼贏的、選票怎麼來的都不知道，因為這些年輕人從來沒有出現過，投票的時候他們就出來了。

不過面對敗選，孫大千認為，國民黨不要擔心、不要失望，也不需要喪志，因為國民黨跌了兩次、民進黨跌了一次，都面臨同樣的問題，新興選民站在哪裡，哪一個政黨就獲勝。

(中時新聞網)