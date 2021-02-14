人到中年以後，半夜上廁所的次數會逐漸變多，有人甚至因此慢性睡眠不足，對生活品質造成嚴重影響。到底半夜起來上廁所，幾次才算是正常？日本醫師給出答案，如果超過2次以上，就代表你身體出現警訊，可能罹患腎功能障礙、糖尿病等疾病。

日媒《日刊現代ヘルスケア》報導，一位60歲女性面帶愁容詢問醫師，這幾年來每到半夜就會跑好幾趟廁所，最高記錄一晚起來2到3次，且在如廁後就難以入睡，漸漸有慢性睡眠不足的狀況，不知此情形是否可改善？對此，日本國際醫療福祉大學熱海醫院檢查部長谷直人表示，一天若上洗手間超過8次就是頻尿，但得先確認是日夜都想上廁所，還是只有夜尿的情形，這是判斷是否頻尿的重要關鍵。

如果是日夜頻尿，有可能是膀胱過動造成尿意急升，或是因為攝護腺肥大等泌尿問題，造成排尿困難而經常有殘尿感。谷直人說，一天若上廁所超過8次，就必須接受藥物等相關治療。不過，如果是喝酒或飲水比平日多而尿量增加，就不用太擔心，那只是短暫的現象而非頻尿。

醫師分析，夜間頻尿的原因出在淺眠易醒，且膀胱隨年齡增長而收縮力降低，此外，也可能暗藏腎功能障礙、糖尿病、心臟不全、睡眠時無呼吸症候群等疾病。如果不是這些潛在疾病作祟，才有可能改變平日生活型態而獲得改善。

醫師提醒，有頻尿困擾的人應檢視個人生活習慣，用餐或就寢時間不規律，也會造成排尿時間紊亂而夜間頻尿。不過，睡太多也可能是原因之一，睡眠時間過長就會變得淺眠，只要稍有尿意很容易醒過來，因此要格外留意維持規律的生活。當然，睡前避免喝太多水或控制攝取低咖啡因飲料，睡前避免進食或吃太鹹也很重要。

(中時新聞網)